Волгоградскую область задела снежная буря из ростовского региона









О снеге и сильном ветре, который накануне вечером накрыл граничащий с Ростовской областью Кумылженский район Волгоградской области, сообщили его жители. Снежная буря – это отголоски армагедона, который уже второй день происходит в соседнем регионе.







Снежные завалы на трассах практически парализовали движение автомобилей на трассе М-4 «Дон», которая проходит в том числе и в Волгоградской области. Еще накануне к автомобилистам из Волгограда обратились с призывом отложить поездки и не выдвигаться в сторону Ростова-на-Дону.





- Надеемся все-таки, что у нас не будет такого кошмара, как у соседей, - делятся жители в соцсетях, передает ИА "Высота 102".







Между тем, по информации МЧС по Ростовской области, на утро 31 марта протяженность затора на трассе мМ-4 ДОН сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера.







Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. Проведен демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении.







Подготовлены 7 пунктов временного размещения, в которых сейчас размещены 147 человек, в том числе 34 ребенка.