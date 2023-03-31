Волгоградскую область задела снежная буря из ростовского региона

Фото ГУ МЧС по Ростовской области
Общество 31.03.2023 08:10
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31.03.2023 08:10
Фото ГУ МЧС по Ростовской области
О снеге и сильном ветре, который накануне вечером накрыл граничащий с Ростовской областью Кумылженский район Волгоградской области, сообщили его жители. Снежная буря – это отголоски армагедона, который уже второй день происходит в соседнем регионе.
Снежные завалы на трассах практически парализовали движение автомобилей на трассе М-4 «Дон», которая проходит в том числе и в Волгоградской области. Еще накануне к автомобилистам из Волгограда обратились с призывом отложить поездки и не выдвигаться в сторону Ростова-на-Дону.
- Надеемся все-таки, что у нас не будет такого кошмара, как у соседей, - делятся жители в соцсетях, передает ИА "Высота 102".
Между тем, по информации МЧС по Ростовской области, на утро 31 марта протяженность затора на трассе мМ-4 ДОН сократилась до 30 км. Ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера.
Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. Проведен демонтаж барьерного ограждения для оттока автотранспорта в обратном направлении.
Подготовлены 7 пунктов временного размещения, в которых сейчас размещены 147 человек, в том числе 34 ребенка.
Фото ГУ МЧС по Ростовской области
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