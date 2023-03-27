Фото телеграм-канала Комитета семей воинов Отечества
Общество 27.03.2023 21:08
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27.03.2023 21:08
Фото телеграм-канала Комитета семей воинов Отечества
Вадим Субботин из Волгограда, получивший тяжелые ранения в СВО, сейчас восстанавливается в санатории Вологодской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет семей воинов Отечества, сначала волгоградец проходил лечение в московском госпитале имени Вишневского. Его супруга с того времени находится рядом с ним. В марте семья следовала на поезде в Вологодскую область на реабилитацию, и Вадима в инвалидной коляске нужно было встретить и помочь добраться до учреждения.
Волонтёры обратились к руководителю регионального штаба КСВО Людмиле Котовой. Она сразу связалась со спецпредставителем губернатора по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александром Ершовым.
Солдату выделили транспорт и сопровождение, Вадима встретили на перроне и вместе с супругой доставили в санаторий «Новый источник». Сейчас волгоградец успешно проходит реабилитацию по программе доктора Бубновского, и уже 4 апреля сможет отправиться домой – в Волгоград.
Фото телеграм-канала Комитета семей воинов Отечества
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