Скончался экс-глава Волгоградского отделения Центробанка









Бывший руководитель Волгоградского отделения Центробанка России Александр Широкий скончался на 73-ем году жизни. Как сообщили в ЦБ, Александра Ивановича не стало в субботу, 25 марта.

Согласно открытым данным, он возглавлял Волгоградское отделение больше 25 лет – с 1992 по 2018 годы.

До этого руководил Вычислительным центром Волгоградской областной конторы Госбанка СССР. Прошел все этапы карьерного пути: был старшим инженером, заведующим группой, начальником отдела, главным инженером Вычислительного центра Свердловской областной конторы Госбанка СССР.

За высокие показатели в работе в 1984 году Широкому присвоено почетное звание «Отличник Госбанка», в 2000 году он был награжден Почетной грамотой Банка России. 13 июня 2003 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ награжден орденом Почета.

Выражаем соболезнования близким Александра Ивановича.



