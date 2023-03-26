Скончался экс-глава Волгоградского отделения Центробанка

Общество 26.03.2023 22:03
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26.03.2023 22:03
Бывший руководитель Волгоградского отделения Центробанка России Александр Широкий скончался на 73-ем году жизни. Как сообщили в ЦБ, Александра Ивановича не стало в субботу, 25 марта.
Согласно открытым данным, он возглавлял Волгоградское отделение больше 25 лет – с 1992 по 2018 годы.
До этого руководил Вычислительным центром Волгоградской областной конторы Госбанка СССР. Прошел все этапы карьерного пути: был старшим инженером, заведующим группой, начальником отдела, главным инженером Вычислительного центра Свердловской областной конторы Госбанка СССР.
За высокие показатели в работе в 1984 году Широкому присвоено почетное звание «Отличник Госбанка», в 2000 году он был награжден Почетной грамотой Банка России. 13 июня 2003 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ награжден орденом Почета.
Выражаем соболезнования близким Александра Ивановича.
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