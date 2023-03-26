Дожди, грозы и порывы ветра: какая погода ждет волгоградцев 27 марта

Общество 26.03.2023 21:16
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26.03.2023 21:16
В понедельник, 27 марта, в Волгоградской области будет тепло и дождливо. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в районах области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью будет +5...+10º, а днем столбик термометра покажет +14...+19º.
В Волгограде кратковременные дожди возможны ночью и утром. Днем существенных осадков не обещают. Ветер юго-западный и южный. Днем 6-11 м/с, порывы до 9-14 м/с.
Ночью в Волгограде ожидается +5...+7º. Днем предсказывают теплую погоду до +15...+17º.
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