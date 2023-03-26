







Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство путепроводной развязки над железнодорожным переездом в Советском районе Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, этот объект инфраструктуры планируется построить на пересечении автомобильной дороги Новый Рогачик – Волгоград (пос. Горнополянский) и железной дороги Горнополянский – Канальная. Начальная стоимость контракта – 488 миллионов 192 тысячи 680 рублей.

Заказчиком работ выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. На возведение путепроводной развязки будут задействованы средства федерального и областного бюджетов на 2023-2024 годы. Срок окончания строительства объекта - до 1 ноября 2024 года. Работы должны начаться уже в мае текущего года.

Согласно техдокументации, длина двухполосной развязки – 1,216 км. Длина самого путепровода составит 71,86 м.



