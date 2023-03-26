Общество

В Волгограде почти за полмиллиарда построят развязку над ж/д переездом

Общество 26.03.2023 13:08
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26.03.2023 13:08



Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство путепроводной развязки над железнодорожным переездом в Советском районе Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, этот объект инфраструктуры планируется построить на пересечении автомобильной дороги Новый Рогачик – Волгоград (пос. Горнополянский) и железной дороги Горнополянский – Канальная. Начальная стоимость контракта – 488 миллионов 192 тысячи 680 рублей.
Заказчиком работ выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. На возведение путепроводной развязки будут задействованы средства федерального и областного бюджетов на 2023-2024 годы. Срок окончания строительства объекта - до 1 ноября 2024 года. Работы должны начаться уже в мае текущего года.
Согласно техдокументации, длина двухполосной развязки – 1,216 км. Длина самого путепровода составит 71,86 м. 

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