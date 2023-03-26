Общество 26.03.2023 13:08
0
26.03.2023 13:08
Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство путепроводной развязки над железнодорожным переездом в Советском районе Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, этот объект инфраструктуры планируется построить на пересечении автомобильной дороги Новый Рогачик – Волгоград (пос. Горнополянский) и железной дороги Горнополянский – Канальная. Начальная стоимость контракта – 488 миллионов 192 тысячи 680 рублей.
Заказчиком работ выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. На возведение путепроводной развязки будут задействованы средства федерального и областного бюджетов на 2023-2024 годы. Срок окончания строительства объекта - до 1 ноября 2024 года. Работы должны начаться уже в мае текущего года.
Согласно техдокументации, длина двухполосной развязки – 1,216 км. Длина самого путепровода составит 71,86 м.
Экс-председатель районного суда скончалась в Волгоградской области26.03.2023 16:46
Общество 26.03.2023 16:46
В Волгограде рассмотрят претендентов на кресла председателей трех районных судов26.03.2023 14:08
Общество 26.03.2023 14:08
Красивые и упорные: сотрудниц МЧС готовят к параду Победы в Волгограде26.03.2023 11:34
Общество 26.03.2023 11:34
Росстат: жители Волгоградской области стали жить на 3,26 года дольше26.03.2023 10:50
Общество 26.03.2023 10:50
В Волгограде маршрут №58 с 27 марта будет обсуживать новый перевозчик26.03.2023 09:54
Общество 26.03.2023 09:54
В мобильный пункт по набору контрактников в Камышине идут все выходные26.03.2023 09:07
Общество 26.03.2023 09:07
Под Волгоградом открыли памятную доску Герою России, ДНР и ЛНР26.03.2023 08:35
Общество 26.03.2023 08:35
В Волгограде обустроят пешеходную тропу на Мамаевом кургане26.03.2023 08:06
Общество 26.03.2023 08:06
«А ведь нас не бомбили»: жители глубинки в Волгоградской области замерили ямы на единственной дороге25.03.2023 16:17
Общество 25.03.2023 16:17
На пляже под Волгоградом девушка открыла купальный сезон 24 марта25.03.2023 14:24
Общество 25.03.2023 14:24
В Волгограде увеличили количество речных рейсов до Культбазы до 28 в неделю25.03.2023 13:06
Общество 25.03.2023 13:06
В СВО погиб Александр Деев из Камышина25.03.2023 12:31
Общество 25.03.2023 12:31
Надвигающиеся на Волгоградскую область грозы прогонят тепло25.03.2023 11:37
Общество 25.03.2023 11:37
У чиновников подгорает: райадминистрации Волгограда обяжут покосить камыш из-за пожаров25.03.2023 11:07
Общество 25.03.2023 11:07
МЧС просит волгоградцев не ездить в лес 25 марта25.03.2023 08:40
Общество 25.03.2023 08:40