Участники войны в Волгоградской области получат по 10 тысяч к 9 мая

Общество 25.03.2023 07:47
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25.03.2023 07:47
Участники Великой Отечественной войны и инвалиды ВОВ, проживающие на территории Волгоградской области, получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей перед 9 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым.
Выплаты произведут в связи с 78-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Право на них получат жители региона, которые принимали непосредственной участие в сражении 1942-1945 годов.
Напомним, к 80-летию Победы в Сталинградской битвы участникам боев выплатили по 100 тысяч рублей по решению региональных властей.
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