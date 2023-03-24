Во-первых, это весело: в ЦПКиО Волгограда испытали «Ниагару»

Общество 24.03.2023 17:36
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24.03.2023 17:36
В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде прошли тестовые испытания водного аттракциона «Ниагара».
- Пусконаладка пройдена. Сейчас проводится техническое освидетельствование. Также благоустраивается прилегающая территория, - сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.
По его словам, экстремальный водный аттракцион «Ниагара» откроется в апреле текущего года.
Этот аттракцион представляет собой две горки высотой 4 и 12 метров, с которых на специальных лодочках посетители в режиме свободного падения попадают в бассейн площадью 600 квадратных метров. При этом длина водного пути составляет 250 метров – как раз то, что нужно для получения экстремальных эмоций.
Фото и видео: ЦПКиО
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