В Волгограде новый коллектор в пойме Царицы готовят к запуску









В пойме реки Царица в Ворошиловском районе Волгограда, где в прошлом году ликвидировали крупное коммунальное ЧП , проложен новый коллектор, который запустят в ближайшее время. Об этом, как передает корреспондент ИА «Высота 102», сообщил глава Волгограда Владимир Марченко на ежегодном отчете о своей работе.

- Мы заканчиваем прокладку новой третьей ветки (коллектора - ред.) и буквально на днях его запустим, - сообщил мэр.

По его словам, коллектор проложен по новой технологии, из труб ПВХ, что обеспечит его надежность и долговечность.

Глава Волгограда также поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации коммунальной аварии в пойме Царицы в 2022 году.

Напомним, что решение о строительстве новой ветки коллектора было принято сразу после этого происшествия. Протяженность новой обводной линия коллектора составляет 472 метра.



