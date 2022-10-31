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Операция «Ликвидация»: смотрим, как меняют гигантские трубы на месте коммунального ЧП в Волгограде

Общество 31.10.2022 20:54
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31.10.2022 20:54



Сегодня, 31 октября, в пойме реки Царица в Ворошиловском районе на дне огромного котлована рабочие меняли трубы первой ветки коллектора, чтобы восстановить подачу водоснабжения в двух районах Волгограда.



Утром аварийно-восстановительным бригадам удалось заменить 63% поврежденной трубы, а уже во второй половине дня процент выполненных работ вырос до 80-ти. Оперативный штаб, который развернут на месте ЧП, пообещал, что после замены 100% трубы первой ветки будет запущено водоснабжение в Советском и Ворошиловском районах. 



Напомним, что аварийно-восстановительные работы в пойме реки Царица идут в круглосуточном режиме уже четвертые сутки.
Гигантские трубы, усталые лица и масштабы работ и разрушений – в фоторепортаже ИА «Высота 102». 







На площадке аварийно-восстановительных работ на коллекторе после трехчасового перерыва возобновились сварочные работы. Перерыв потребовался для пробивания засора и последующей промывки 50-метрового участка сети, проходящего от места работ в направлении главной канализационной насосной станции.



Засор был обнаружен в ходе телеметрического обследования, проводимого одновременно с аварийно-восстановительными работами. Плотная пробка формировалась десятилетиями и после запуска восстановленного участка привела бы к гидроудару с последующими новыми порывами на сети. К счастью, эту опасность вовремя увидели и ликвидировали.




Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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