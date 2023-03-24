Волгоградец решил, что Kia важнее детей, и заплатил алименты

Житель Волгограда распрощался с крупной суммой, чтобы не лишиться любимой машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУФССП по Волгоградской области, отец двоих детей упрямо не платил алименты. И только страх потерять средство передвижения подтолкнул его к погашению долга.

– Сумма долга, который отец двоих несовершеннолетних детей успел накопить, составляла свыше 88 тысяч рублей и добровольно

погашать его мужчина не хотел, – рассказали в службе судебных приставов. – В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на доходы должника, денежные средства, находящиеся на его банковских счетах, вынес

постановления о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его имущества.

Сделав запросы в компетентные органы, пристав, кроме того, выяснило, что у горе-отца есть в распоряжении иномарка Kia Ceed. В один из дней сотрудник ГУФССП наведался в гости к должнику и составил акт описи и ареста имущества.

– Перспектива лишиться автомобиля побудила мужчину погасить задолженность в полном объеме. С помощью сотрудников органа

принудительного исполнения права детей восстановлены, – сообщают в управлениию