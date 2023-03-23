







Сегодня, 23 марта ГКУ «Управление капитального строительства» Волгоградской области заключило контракт на строительство детской поликлиники в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, шестиэтажное здание возведет московская компания «Бизнес континент» за 953 миллиона рублей. В активе организации – контракты на ремонт социальных и медицинских учреждений здравоохранения в различных регионах страны, в том числе пансионат Министерства финансов РФ.





По условиям контракта здание должно быть оснащено системами автоматического пожаротушения, управления электронной очередью вызова пациентов в кабинет врача, а также сетью подачи медицинских газов. Для свободного передвижения маломобильных групп населения предусмотрены грузопассажирские лифты. На прилегающей территории обустроят парковочные места и зоны отдыха. Завершить строительство планируется в декабре 2024 года.

Как пояснили в комитете строительства Волгоградской области, шестиэтажное детское поликлиническое отделение общей площадью более 9,2 тыс. кв. м возведут на площади. Труда. Учреждение сможет принимать до 350 маленьких пациентов за смену. Помимо кабинетов приема участковых врачей и профильных специалистов, здесь разместятся пункты диагностики и лабораторных исследований, а также процедурные кабинеты: ингаляционной терапии, электросна, массажа, электросветолечения и механотерапии.