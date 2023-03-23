Сегодня, 23 марта начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко выступил с отчетом о деятельности полиции в 2022 году перед депутатами Волгоградской областной думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке, руководитель главка охарактеризовал оперативную обстановку в регионе как стабильную и контролируемую.

В частности, в Волгоградской области удалось сохранить тенденцию на снижение уровня преступности и увеличение количества расследованных преступлений. Так, в регионе сократилось количество совершенных убийств, разбойных нападений, грабежей, хулиганств, краж, в том числе из квартир, поджогов и угонов транспортных средств.

В 2022 году полицейские обеспечили охрану общественного порядка в мероприятиях, в которых приняли участие свыше 3,5 миллионов жителей региона.

Особое внимание начальник ГУ МВД по Волгоградской области уделил вопросам противодействия IT-преступлениям, в частности, касающихся обмана и мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей. В прошлом году увеличилось количество раскрытых преступлений в сфере информационных технологий на 32%, а IT-мошенничеств - более, чем в 2 раза.

Кроме того, Дмитрий Вельможко проинформировал депутатский корпус о результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, оружия, декриминализации экономики, подростковой преступности, улучшению качества и доступности государственных услуг, реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как одно из достижений волгоградской полиции Дмитрий Вельможко отметил повышение уровня безопасности на улицах города, которую обеспечивает в том числе система видеонаблюдения. Так, за последние 8 лет количество подключенных камер увеличилось более, чем в 12 раз.

Отметим, что доклад Дмитрия Вельможко вызвал живой интерес у депутатов Волгоградской областной думы, которые в буквальном смысле слова засыпали руководителя главка вопросами на самые разные темы.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области