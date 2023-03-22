В поиске работы мечты волгоградка потеряла 667 тысяч рублей

Разрушенная мечта и потеря крупной суммы денег – так закончились для жительницы Среднеахтубинского района поиски хорошей работы. Подробности этой печальной истории рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.

36-летняя женщина в социальных сетях вступила в переписку с неизвестным, который пообещал ей работу тестировщиком отелей. Это действительно походило на работу мечты – надо было путешествовать по миру и проверять отели, составлять подробный отчёт для других туристов, выставляя оценки и отзывы. За такую работу ей обещали хорошее вознаграждение.

Однако, чтобы получить работу мечты, женщине, как выяснилось, надо было понести немалые расходы – якобы на оплату сборов, комиссий и страховой, которые ей обещали компенсировать позже. Волгоградка не заметила, как лишилась 667 тысячи рублей, после чего так называемый работодатель перестал выходить на связь.

Осознав свою ошибку, пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранительные органы вновь предостерегают жителей региона от излишней доверчивости при поиске работы.

– Как только выясняется, что соискателю нужно что-то приобрести перед трудоустройством, заплатить за что-то деньги, значит, перед вами явные мошенники, – предупреждают в полиции.