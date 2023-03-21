Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обязали привести в надлежащее состояние дорогу в село Морец Еланского района. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск в суд подала прокуратура Еланского района после коллективного обращения жителей села.

Жалобы жителей на плохое состояние трассы подтвердились. Дорога «Водопьяново-Морец-Хвощинка» имеет многочисленные дефекты асфальтобетонного покрытия, из-за чего люди с трудом добираются до своего населенного пункта.





Еланский районный суд признал незаконным бездействие облкомтранса и ГБУ «Волгоградатодор» и обязал эти ведомства отремонтировать дорожное покрытие.

После вступления решения суда в законную силу у чиновников будет год, чтобы устранить дефекты на разбитой дороге.

Фото прокуратуры Волгоградской области