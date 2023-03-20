Депутаты Волгоградской областной думы готовят обращение к правительству России, Госдуме и Совфеду РФ по вопросу обеспечения автомобилями инвалидов боевых действий. Как сообщает ИА «Высота 102», проект обращения внесен в областную думу группой депутатов во главе с председателем Волгоградской областной думы Александром Блошкиным.

– Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса в современных реалиях, предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, направленных на обеспечение по медицинским показаниям инвалидов боевых действий за счет средств федерального бюджета легковыми автомобилями с ручным управлением в качестве технического средства реабилитации при отсутствии противопоказаний к вождению, – говорится в этом обращении.

Поясняется, что в настоящее время федеральным законодательством не предусмотрено обеспечение инвалидов боевых действий автотранспортным средством. Однако, как указывают законодатели, провести эффективную комплексную реабилитацию инвалидов боевых действий, адаптировать их к имеющимся условиям и интегрировать их в общество, если они лишены возможности свободного перемещения, невозможно. Таким людям необходимо компенсировать потерю мобильности, так как они не могут пользоваться общественным транспортом.

– Вместе с тем субъекты Российской Федерации не обладают достаточными финансовыми возможностями для обеспечения инвалидов боевых действий специализированным автотранспортом как техническим средством реабилитации без дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета, – поясняют депутаты.

Напомним, что в настоящее время на территории Волгоградской области зарегистрировано 19 инвалидов, имеющих право на обеспечение техническим средством реабилитации. Ориентировочная стоимость такого автомобиля в 2023 году составляет 1,2 миллиона рублей. Таким образом, на эти цели понадобится дополнительно 22,8 миллиона рублей из областного бюджета. В Социальный кодекс Волгоградской области на последнем заседании регпарламента внесены изменения, касающиеся обеспечения инвалидов автомобилями с ручным управлением. Приняты и другие меры социальной поддержки членов семей погибших и получивших увечья участников СВО.