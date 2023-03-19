В СВО погиб житель Волгоградской области Владимир Литвиненко

В Волгоградскую область пришло известие о гибели еще одного бойца в ходе проведения спецоперации. Как сообщает ИА «Высота 102», не стало жителя Камышина Владимира Литвиненко.

— Владимир Геннадьевич Литвиненко мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — заявили в администрации Камышина. — Вечная память Герою!

При этом местные власти в очередной раз не сообщают никаких подробностей о личности погибшего военного. Не раскрывается, был ли он призван в войска по частичной мобилизации или отправился в зону боевых действий в составе добровольческих объединений, или служил по контракту.

Известно, что погибшему было 50 лет. В свое время он окончил одну из школ в Камышине.

Фото: администрация Камышина

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