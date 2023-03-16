Общество

Росли и учились вместе: в Красном Яру Волгоградской области похоронили друзей, погибших на СВО

Общество 16.03.2023 19:48
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16.03.2023 19:48


В Волгоградской области простились с двумя участниками специальной военной операции – Иваном Слюсаревым и Олегом Ворониным. Скорбную новость 16 марта сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко. 

По информации Шевченко, Олег и Иван родились в поселке Красный Яр, росли и учились вместе. 

– Они вместе росли, дружили, учились… Рядового Ивана призвали по мобилизации, а Олег, к этому времени уже младший сержант, вслед за ним пошел добровольцем. Служили ребята также в одной части. И волею судьбы так случилось, что и похоронили друзей рядом. Глубоко скорблю по утрате наших земляков, – написал глава района в социальной сети. – Горжусь их мужеством, стойкостью, выдержкой. Искренне соболезную родным и близким. Жирновский район навсегда запомнит Олега и Ивана, до конца оставшихся верными присяге, воинскому долгу, своему Отечеству...

Сообщается, что панихида прошла в Красноярской школе № 2, где учились погибшие, со всеми почестями.

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