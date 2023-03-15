







Сегодня, 15 марта, в Волгограде открыли памятную доску в честь полковника Дмитрия Болдина, руководившего саперами в послевоенном Сталинграде. Как сообщили в гордуме, доска об этом человеке установлена на фасаде дома №8 по улице Краснознаменской, где он жил долгие годы.

Решение об увековечивании памяти участника Великой Отечественной войны Дмитрия Болдина было принято городской думой осенью прошлого года. Инициаторами обращения стали волгоградским ветеранам службы гражданской обороны.













Полковник Дмитрий Болдин прошел Великую Отечественную войну и был направлен в Сталинград в должности командира войсковой части № 86631 для поиска и обезвреживания боеприпасов, оставшихся здесь после ожесточенных боев.

Саперы и инженеры работали на территории не только города и области, а также по югу России. С 1958 по 1967 годы бойцы именно этой войсковой части зачищали от неразорвавшихся снарядов и мин склоны Мамаева кургана, на которых развернулось строительство грандиозного мемориального комплекса «Родина-мать зовет». Дмитрий Болдин возглавлял эту ответственную работу.

- Мой отец знал по именам всех своих подчиненных, а также членов их семей. А они называли его между собой ласково «батя», - вспоминает дочь Дмитрия Владимировича Ирина.

Дмитрий Владимирович Болдин награжден двумя орденами «Красного Знамени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими наградами.

Фото: гордума Волгограда / t.me



