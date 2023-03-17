Волгоградцев приглашают на выставку-ярмарку «Неделя Великого поста»





Участники из различных уголков России, Беларуси и ближнего зарубежья представят вниманию покупателей: ароматные сушёные грибы и ягоды, душистый мёд, полезные травяные сборы и чай, качественное оливковое масло, кондитерские изделия и рыбную продукцию Камчатки. Здесь же можно будет выбрать: сувениры, косметику на основе натуральных компонентов, текстиль, одежду, платки, изделия из льна и многое другое.

Кроме того, на ярмарке будет представлена духовная литература, причём некоторые из изданий редко или вовсе не представлены в обычных книжных магазинах.

В рамках культурно-просветительской программы, гостей выставки-ярмарки ожидают творческие встречи с Людмилой Бакутиной и концерт добровольческого объединения «Лепта».

Выставка-ярмарка будет работать для посетителей с 19 по 27 марта будет работать для посетителей с 19 по 27 марта

в Выставочном комплексе ЭКСПОЦЕНТР

по адресу пр. им. В. И. Ленина 65А.

График работы:

19-26 марта с 10.00 до 19.00

27 марта с 10.00 до 16.00

Дополнительная информация по тел: 8-937-729-51-62

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