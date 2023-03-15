Андрей Бочаров 15 марта провел встречу с руководством ПривЖД

Губернатор Волгоградской области 15 марта провел рабочую встречу с с начальником Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергеем Альмеевым. Как сообщает ИА «Высота 102», стороны обсудили итоги реализации инфраструктурных проектов на территории региона. Кроме того Андрей Бочаров и Сергей Альмеев наметили общие планы.

По словам главы региона, благодаря совместной работе с ОАО «РЖД» и Приволжской железной дороги в Волгоградской области уже открыто движение по вторым перегонным путям участка им. М.Горького-Котельниково, благодаря чему пропускная способность увеличилась с 25 до 154 пар поездов в сутки.

– Работа, которую провели РЖД и Приволжская железная дорога по модернизации железнодорожной станции Гумрак, позволяет выполнить задачи, поставленные президентом по реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг», обеспечив беспрепятственное движение поездов и грузов в обход Волгограда, – сказал Андрей Бочаров. – По итогам 2022 года получена положительная динамика по всем основным экономическим направлениям работы.

Напомним, что между администрацией региона и Приволжской железной дорогой действует соглашение о сотрудничестве. С 2016 года компания инвестировала в проекты на территории Волгоградской области 44,5 млрд руб. Инвестиции на 2022-2025 годы предусмотрены в объеме 30,5 млрд рублей, из них в 2022 году профинансировано 5,6 млрд рублей.