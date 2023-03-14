Машины химической разведки применят в Волгоградской области

Общество 14.03.2023 09:49
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14.03.2023 09:49
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа проведут тренировку по выявлению очага «заражения» и действиям в этих условиях.
- Штатные расчеты выполнят развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия, проведут полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения, также будут отработаны действия с расчетами РХБ разведки с применением специальных разведывательных химических машин, - сообщили в пресс-службе округа.
Комплексная тренировка пройдет в рамках единого дня РХБ защиты. Для создания обстановки, приближенной к боевой, применят дымовые шашки. Будут задействованы машины химической разведки РХМ-6 (применяется для дистанционного обнаружения отравляющих и поражающих веществ), авторазливочные станции АРС-14КМ (для специальной обработки техники).
В ходе учений специалисты сдадут нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, по частичной специальной обработке стрелкового оружия и действиям при преодолении зараженных участков местности.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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