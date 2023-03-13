Общество

В Волгоградской области похоронили 57-летнего судью в отставке

Общество 13.03.2023 20:28
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13.03.2023 20:28



В городе Котельниково Волгоградской области в минувшие выходные простились с судьей в отставке Сергеем Павликовым. Как сообщили в Котельниковском районном суде, Сергей Николаевич ушел из жизни в возрасте 57 лет. Причина смерти не указывается. 
Церемония прощания состоялась в здании кинотеатра на улице Ленина.
Бывшие коллеги очень тепло отзываются о Сергее Павликове.
- Благодаря своему опыту, профессионализму и морально-этическим принципам Сергей Николаевич пользовался в коллективе заслуженным авторитетом и уважением. Он был очень терпелив и отзывчив, всегда мог выслушать каждого, кто обратился к нему за поддержкой, что-то посоветовать, выручить, никому не отказывал в просьбах, - сообщили в суде. - Это невосполнимая потеря для судейского сообщества. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Сергей Павликов родился в хуторе Семичный Котельниковского района Волгоградской области. Работе судебной системе он посвятил 18 лет. Указом Президента Российской Федерации в 2000 году был назначен на должность судьи Котельниковского районного суда Волгоградской области. В 2018 году он ушел в почетную отставку. 
Фото Котельниковского районного суда

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