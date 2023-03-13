Общество 13.03.2023 09:12
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13.03.2023 09:12
Военная полиция и военная автомобильная инспекция провели совместную тренировку в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, были отработаны задачи по организации пропускного режима и охране военных объектов.
- Военнослужащими военной полиции осуществлялось вооруженное патрулирование территории. Экипажи ВАИ оборудовали передвижные посты на дорогах, ведущих к охраняемой территории, - сообщили в пресс-службе округа.
Военные подразделения провели совместную охрану территорий гарнизонов.
В ходе тренировки были отработаны совместные действия по обнаружению и обезвреживанию условного незаконного вооруженного формирования, предпринявшего попытку проникновения на охраняемую территорию.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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