



Военная полиция и военная автомобильная инспекция провели совместную тренировку в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, были отработаны задачи по организации пропускного режима и охране военных объектов.

- Военнослужащими военной полиции осуществлялось вооруженное патрулирование территории. Экипажи ВАИ оборудовали передвижные посты на дорогах, ведущих к охраняемой территории, - сообщили в пресс-службе округа.

Военные подразделения провели совместную охрану территорий гарнизонов.

В ходе тренировки были отработаны совместные действия по обнаружению и обезвреживанию условного незаконного вооруженного формирования, предпринявшего попытку проникновения на охраняемую территорию.

Фото: пресс-служба Южного военного округа