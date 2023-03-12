Общество

Дождь со снегом и шторм: в Волгоградской области похолодает до -5 °С

Общество 12.03.2023 08:00
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12.03.2023 08:00


На новой неделе в Волгоградской области в ночные часы похолодает до -5 °С. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз волгоградских синоптиков, в начале рабочей недели ожидается дождь со снегом и штормовой ветер с порывами до 20 м/с. 

— Завтра, 13 марта, в ночные и утренние часы в отдельных районах области вероятны умеренные осадки в виде дождя и дождя со снегом, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер южного направления с переходом на северо-западное. Его скорость составит местами до 15-20 м/с. Ночью за окном +3...+8 °С, местами при прояснении до -1 °С, в дневной период +3...+8 °С.

Во вторник, 14 марта, ни дождя, ни снега не ожидается. Установится облачная с прояснениями погода. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью температура упадет до 0...-5 °С, днем столбики термометров покажут +6...+11 °С.

— В Волгограде в понедельник, 13 марта, ночью и утром пройдет небольшой дождь. Днем сильные осадки маловероятны. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью по городу +3...+5 °С, после обеда воздух прогреется до +6...+8 °С, — добавили прогнозисты. 

Во вторник, 14 марта, в городе на Волге без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью -1...-3 °С, днем +7...+9 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 13 по 19 марта в Волгограде дневные температуры к концу рабочей недели поднимутся до +15 °С. С понедельника по среду днем в областной столице в среднем +5...+7 °С. С понедельника по четверг в ночные часы прогнозируются заморозки.  

Сегодня в областном центре юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем температура за окном поднимется до +10...+12 °С. После обеда пройдет небольшой дождь.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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