Общество

В Волжском у горе-матери забрали двоих детей

Общество 11.03.2023 10:35
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11.03.2023 10:35



В Волжском влзбуждено уголовное дело в отношении матери, не исполняющей родительские обязанности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в ходе очередного рейда инспекторы ПДН наведались к "старой знакомой",  42-летней ранее судимой местной жительнице и убедились, что женщина не встала на путь исправления и по-прежнему плохо относится к своим детям.  

- За период с 2012 года за безответственное отношение к своим детям женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. Полицейские установили, что подозреваемая систематически употребляет спиртные напитки, ведет антиобщественный образ жизни, не осуществляет должный уход за 9-летней дочерью и 11-летним сыном, - рассказали в главке.

Кроме этого, полицейские выявили, что жилище, в котором проживала семья, содержится в антисанитарных условиях, без элементарных гигиенических норм, у детей нет чистой одежды. Зачастую к малолетним применялись несправедливые наказания.

Дети уже изъяты из неблагополучной семьи и помещены в Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении горе-матери родительских прав.


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