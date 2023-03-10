Волгоградцев пугают в объявлениях утечками газа

Общество 10.03.2023 07:52
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10.03.2023 07:52
Волгоградцев предупредили об осторожности при общении с так называемыми газовиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, на входных дверях в подъезды ряда многоквартирных домов появились объявления об обследовании стояков газопровода в помещениях квартир на предмет утечек. При этом наименование организации, планирующей проведение работ и ее контактные данные, не указаны.
Жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию с целью проверки указанной информации, рекомендуют в ведомстве.
Здесь напомнили, что ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния внутридомового газового оборудования отнесенного к общему имуществу многоквартирного дома, в том числе газовых стояков, лежит на управляющей организации, которая должна заключить договоры о ТО ВДГО со специализированной организацией, а также обеспечить их исполнения.
При этом техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования должно осуществляться не реже 1 раза в год и проводиться сотрудниками специализированной организации в сроки, согласно заключенному договору на ТО ВКГО, с предварительным уведомлением заказчика о дате и времени проведения работ.
При посещении заказчика сотрудники специализированной организации должны предъявить служебное удостоверение.
Жителям также рекомендуют проверить, являются ли газовики сотрудниками специализированных организаций, имеющих разрешение на ремонт и обслуживание газового оборудования.
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