Волгоградцев пугают в объявлениях утечками газа









Волгоградцев предупредили об осторожности при общении с так называемыми газовиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, на входных дверях в подъезды ряда многоквартирных домов появились объявления об обследовании стояков газопровода в помещениях квартир на предмет утечек. При этом наименование организации, планирующей проведение работ и ее контактные данные, не указаны.





Жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию с целью проверки указанной информации, рекомендуют в ведомстве.





Здесь напомнили, что ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния внутридомового газового оборудования отнесенного к общему имуществу многоквартирного дома, в том числе газовых стояков, лежит на управляющей организации, которая должна заключить договоры о ТО ВДГО со специализированной организацией, а также обеспечить их исполнения.





При этом техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования должно осуществляться не реже 1 раза в год и проводиться сотрудниками специализированной организации в сроки, согласно заключенному договору на ТО ВКГО, с предварительным уведомлением заказчика о дате и времени проведения работ.





При посещении заказчика сотрудники специализированной организации должны предъявить служебное удостоверение.





Жителям также рекомендуют проверить, являются ли газовики сотрудниками специализированных организаций, имеющих разрешение на ремонт и обслуживание газового оборудования.