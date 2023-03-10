Общество

Волгоградцев пугают в объявлениях утечками газа

Общество 10.03.2023 07:52
0
10.03.2023 07:52



Волгоградцев предупредили об осторожности при общении с так называемыми газовиками. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, на входных дверях в подъезды ряда многоквартирных домов появились объявления об обследовании стояков газопровода в помещениях квартир на предмет утечек. При этом наименование организации, планирующей проведение работ и ее контактные данные, не указаны.

Жителям необходимо обратиться в свою управляющую организацию с целью проверки указанной информации, рекомендуют в ведомстве.

Здесь напомнили, что ответственность за обеспечение надлежащего технического состояния внутридомового газового оборудования отнесенного к общему имуществу многоквартирного дома, в том числе газовых стояков, лежит на управляющей организации, которая должна заключить договоры о ТО ВДГО со специализированной организацией, а также обеспечить их исполнения.  

При этом  техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования должно осуществляться не реже 1 раза в год и проводиться сотрудниками специализированной организации в сроки, согласно заключенному договору на ТО ВКГО, с предварительным уведомлением заказчика о дате и времени проведения работ.

При посещении заказчика сотрудники специализированной организации должны предъявить служебное удостоверение.

Жителям также рекомендуют проверить, являются ли газовики сотрудниками специализированных организаций, имеющих разрешение на ремонт и обслуживание газового оборудования.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.03.2023 14:45
Общество 10.03.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 14:38
Общество 10.03.2023 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 13:59
Общество 10.03.2023 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2023 13:02
Общество 10.03.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 12:37
Общество 10.03.2023 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 11:10
Общество 10.03.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 11:04
Общество 10.03.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 10:35
Общество 10.03.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 10:25
Общество 10.03.2023 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2023 08:24
Общество 10.03.2023 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 07:34
Общество 10.03.2023 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 22:16
Общество 09.03.2023 22:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 21:27
Общество 09.03.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 19:48
Общество 09.03.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 17:34
Общество 09.03.2023 17:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
Волгоградцев просят помочь жертвам взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографии
14:38
Пятерых детей, отравившихся угарным газом в Волжском, выписали домойСмотреть фотографии
13:59
УК вместе с жителями написали «Диктант ЖКХ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
В Еланском районе Волгоградской области из-за угрозы подтоплений привлекли спецтехникуСмотреть фотографии
13:02
Погибшему на Украине капитану из Волгограда Ивану Реховскому присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области готовятся эвакуировать людей и скот в случае подтопленийСмотреть фотографии
12:32
Следователи СК ищут очевидцев гибели пенсионерки в салоне троллейбуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде в ходе ссоры 21-летний парень избил свою мать битойСмотреть фотографии
11:30
Водитель BMW устроил дрифт перед изумленными полицейскими в Волжском: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгограде нашли сметану неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
11:04
Депутаты поддержали предложенные Бочаровым меры поддержки участников СВО: переченьСмотреть фотографии
10:35
Волжскую ГЭС готовят в противоаварийной работеСмотреть фотографии
10:25
Банк «Открытие»: 82% жителей ЮФО тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в годСмотреть фотографии
10:14
В аварии под Комсомольским мостом в Волгограде пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:58
«Соревнуются, кто первый»: после публикации «Высоты 102» взялись за помойки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области двое детей подверглись нападению бродячих собакСмотреть фотографии
09:16
Волгоградка обнаружила мертвыми родителей в квартире на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
08:24
Расходы на платные услуги выросли у волгоградцев до 14,5 миллиарда рублейСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцев пугают в объявлениях утечками газаСмотреть фотографии
07:34
В школах Волгоградской области внедрят единые стандарты обученияСмотреть фотографии
22:16
«Каждый год так бывает»: МЧС взяло на контроль ситуацию с подтоплением огородов в МихайловкеСмотреть фотографии
21:27
Как в апреле: в Волгоградской области 10 марта потеплеет до +18Смотреть фотографии
20:58
Гандболистки "Динамо" в Волгограде в четвертый раз уступили чемпионкамСмотреть фотографии
20:00
Волгоградским депутатам разрешат скрыть имущество и доходы от избирателейСмотреть фотографии
19:48
«Пять лет просили, семь лет ждем»: чиновники Городища оказались бессильны перед лужей-долгожителемСмотреть фотографии
19:28
Волгоградские регбисты презентовали ретро-форму легендарного «Ротора» 90-хСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде автобус № 88 столкнулся с легковушкойСмотреть фотографии
17:51
«Решения по просьбам не принимал»: генерал СК Михаил Музраев выступил в пренияхСмотреть фотографии
17:34
Волгоградке отказали в пособии на детей из-за доходов несуществующего мужаСмотреть фотографии
17:10
Менеджер банка в Волгоградской области подозревается в краже 500 тысяч у стариковСмотреть фотографии
 