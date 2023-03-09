Как в апреле: в Волгоградской области 10 марта потеплеет до +18

Общество 09.03.2023 21:27
0
09.03.2023 21:27
Небывалое для начала марта тепло ожидается завтра, 10 марта в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, прогнозируются небольшой дождь, а утром и ночью в отдельных районах – туман.
Ночью температура воздуха будет достигать +2+7 градусов, днем потеплеет до +13, а местами столбик термометра поднимется до +18. Погоду, как в апреле, будет портить лишь сильный ветер, скорость которого может достигать 15-20 метров в секунду.
В Волгограде завтра осадков не ожидается, а ветер будет чуть тише – до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +13+15 градусов.
«Каждый год так бывает»: МЧС взяло на контроль ситуацию с подтоплением огородов в Михайловке09.03.2023 22:16
Общество 09.03.2023 22:16
«Пять лет просили, семь лет ждем»: чиновники Городища оказались бессильны перед лужей-долгожителем09.03.2023 19:48
Общество 09.03.2023 19:48
Волгоградке отказали в пособии на детей из-за доходов несуществующего мужа09.03.2023 17:34
Общество 09.03.2023 17:34
«Сын закрыл собой сослуживца»: в Волгограде передали 11 орденов Мужества семьям погибших на Украине бойцов09.03.2023 17:09
Общество 09.03.2023 17:09
Волгоград 25 марта присоединится к всемирной акции «Час Земли»09.03.2023 15:43
Общество 09.03.2023 15:43
Приложение Яндекс Go заработало в Волгограде после сбоя09.03.2023 15:36
Общество 09.03.2023 15:36
Шесть рек в Волгоградской области готовы выйти из берегов09.03.2023 15:19
Общество 09.03.2023 15:19
Детям погибших в СВО волгоградцев установят пособие в 1802 рубля09.03.2023 14:42
Общество 09.03.2023 14:42
В Волгограде не работает приложение «Яндекс.Такси»09.03.2023 14:38
Общество 09.03.2023 14:38
Бочаров привлек общественников к контролю за реализацией поддержки участников СВО09.03.2023 13:55
Общество 09.03.2023 13:55
Волгоградские родители внесли предложения по улучшению качества питания в школах и детсадах09.03.2023 12:30
Общество 09.03.2023 12:30
В Волгограде родителям и вдовам погибших на СВО мобилизованных передают ордена Мужества09.03.2023 12:26
Общество 09.03.2023 12:26
В Волгоградской области пресекли незаконный бизнес МУП на опломбировке счетчиков09.03.2023 11:56
Общество 09.03.2023 11:56
Волгоградцы и волжане собрали 180 кг корма для сгоревшего приюта «Хвостики»09.03.2023 11:36
Общество 09.03.2023 11:36
На месте ДТП с блоком-«невидимкой» в Волгограде выставили предупреждающие знаки09.03.2023 11:28
Общество 09.03.2023 11:28