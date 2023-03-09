Как в апреле: в Волгоградской области 10 марта потеплеет до +18









Небывалое для начала марта тепло ожидается завтра, 10 марта в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, прогнозируются небольшой дождь, а утром и ночью в отдельных районах – туман.







Ночью температура воздуха будет достигать +2+7 градусов, днем потеплеет до +13, а местами столбик термометра поднимется до +18. Погоду, как в апреле, будет портить лишь сильный ветер, скорость которого может достигать 15-20 метров в секунду.





В Волгограде завтра осадков не ожидается, а ветер будет чуть тише – до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +13+15 градусов.