



В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 9 марта, близким погибших в спецоперации военнослужащих передали ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», высоких государственных наград удостоены 11 человек, в том числе мобилизованные из Волгоградской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно к наградам представлены:

— старший сержант Тер-Мкртчян Константин Гайкович

— старший сержант Ковалев Ярослав Геннадьевич

— рядовой Соломахин Илья Андреевич

— рядовой Кочетов Даниил Сергеевич

— рядовой Михалев Алексей Евгеньевич

— рядовой Анфимов Сергей Николаевич

— рядовой Алипкалиев Ренат Ибрагимович

— рядовой Макаровский Евгений Викторович

— рядовой Горбунов Сергей Вячеславович

— рядовой Осадченко Денис Витальевич

— рядовой Баженов Александр Валерьевич

Государственные награды передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.





Гвардии старший сержант Константин Тер-Мкртчян служил в Камышине Волгоградской области. Уроженец города Клинцы Брянской области в зоне СВО был заместителем командира боевой машины-наводчиком оператором. Орден Мужества передали вдове военного. Погибшему было всего 36 лет.

— Старший сержант Тер-Мкртчян выполнил свой воинский долг с честью и отвагой, до конца остался верен воинской присяге и навечно вписал свое имя в историю ВДВ, — рассказали в ходе церемонии.





Старший сержант ВДВ Ярослав Ковалев в городе Джетыгора Кустанайской области Казахской ССР. Награду из рук военкома региона получила вдова погибшего бойца.

— Старший техник парашютно-десантной роты старший сержант Ковалев при выполнении боевой задачи отдал жизнь за Родину, с честью выполнив свой долг, — отметили в ходе церемонии передачи госнаград.





Илья Соломахин родился в Воронеже. Связал свою жизнь с воздушно-десантными войсками.

— Выполняя приказ командования в специальной военной операции старший наводчик парашютно-десантного взвода рядовой Соломахин не отступил от своего воинского долга, — сообщили в ходе церемонии.

Награду передали матери погибшего десантника.





Уроженец хутор Сизов Чернышковского района Волгоградской области 20-летний рядовой Даниил Кочетов в зоне СВО стоял на должности гранатометчика парашютно-десантного взвода.

— В День освобождения Чернышковского района от немецко-фашистских захватчиков, 3 января, в хуторе Сизов увековечили память контрактника Даниила Сергеевича Кочетова, погибшего при выполнении боевых задач в ходе СВО на Украине, — рассказали ранее в администрации Чернышковского района.

Орден Мужества передали матери Даниила.





Алексей Михалев родился в Волгограде. В 35 лет он принял решение встать на защиту Отечества.

— Номер расчета мотострелкового отделения рядовой Михалев проявил отвагу и самоотверженность при выполнении боевой задачи, не отступив от своего воинского долга, — заявили в ходе церемонии.

Высокую награду передали матери погибшего военнослужащего.









Сергей Анфимов родился в Энгельсе Саратовской области. В зоне СВО 27-летний боец стоял на должности стрелка мотострелкового отделения.

— Сына мобилизовали 24 сентября. Пришла повестка. Через два дня уже забрали. Как мне рассказали те, кто был с ним в блиндаже, по ним отработала артиллерия. Семь человек ранило, двое погибли. Был прилет в окопы. Мой сын закрыл собой сослуживца, спас ему жизнь, — рассказывает отец погибшего бойца Николай Анфимов.

По словам Николая Николаевича, его сын проходил срочную службу в 2014 году в ракетных войсках.

— До армии учился в техникуме на специалиста коммунального хозяйства. Служил в Татищево в Таманской дивизии. После демобилизации устроился на работу. Любил рыбачить, зарабатывал этим на жизнь. Жениться он так и не успел, — тихо говорит потерявший сына отец.





Ренат Алипкалиев родился в поселке Эльтон Палласовского района Волгоградской области. В зоне боевых действий рядовой был номером расчета мотострелкового отделения.

— Повестка пришла 22 сентября. Забрали сына через два дня. Погиб он 27 октября. За три дня до смерти он мне позвонил, мы с ним разговаривали, а потом мне сказали, что его больше нет в живых, — рассказывает мать Рената Улмекен Алипкалиева. — Сын срочную службу проходил во Владикавказе в 2005 году. Ветеран боевых действий. Участвовал в чеченской кампании. Три медали дома лежат. После демобилизации работал на вахтах, в строительной сфере. В Москву часто ездил по работе. приехал домой в отпуск, 28 сентября уже должен был уезжать обратно, а тут повестка. Мы с ним практически не обсуждали эти темы — частичную мобилизацию, СВО. Но он говорил, что в случае чего, его первого заберут, как ветерана боевых действий.





Житель Волгограда 46-летний Евгений Макаровский был призван по частичной мобилизации. До военной службы работал вахтовым методом монтажником. Ветеран боевых действий в Чечне. Военнослужащего похоронили на кладбище в Кировском районе. Отмечается, что помощник гранатометчика мотострелкового отделения до конца выполнил свой воинский долг, проявив мужество и самоотверженность. Орден Мужества передали вдове мобилизованного.





Мобилизованный в начале октября 33-летний житель Волгограда Сергей Горбунов в зоне СВО был наводчиком мотострелкового отделения.

— Когда его забрали, через день на заводе можно было сделать бронь. Мы созванивались, я ему говорила, что давай обратно. Он сказал: «Нет. Как я сыну буду в глаза смотреть? Что испугался и вернулся? Я лучше погибну, как герой». 14 октября он попал на Украину, а уже 24 числа погиб. Всего 10 дней прошло, — со слезами вспоминает вдова рядового Виктория Горбунова. — Их колонну разбомбили «Хаймарсами» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.). Они даже ничего не успели сделать. Восемь ракет по ним выпустили.

Мать погибшего военного вспоминает, что ее сын два раза хотел уйти на фронт добровольцем, но его не пускали.

— У него маленький ребенок и категория годности не соответствовала. Заявления рвали, а он все равно: «Пойду!». Даже «ВКонтакте» написал, что так воспитан и прятаться за спинами не будет.





Денис Осадченко родился в Волгограде. В зоне проведения спецоперации 24-летний рядовой стоял на должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения. Родным погибшего сообщили, что военнослужащий не отступил от своего воинского долга, выполняя приказ командования. Награду из рук военкома получила мать погибшего волгоградца.





Житель Волжского 24-летний Александр Баженов попал в зону боевых действий в звании рядового. Был гранатометчиком мотострелкового отделения. Орден Мужества передали матери погибшего в СВО рядового.

К родственникам погибших в СВО бойцов обратился председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

— Уважаемые земляки, мы сегодня собрались отдать дань уважения нашим родным и близким, которые погибли в бою, ценой своей жизни защищая наше настоящее и будущее нашей Родины в борьбе с нацизмом. В этом зале собрались самые родные и близкие. Примите искренние соболезнования от всех жителей Волгоградской области. Ваши сыновья и мужья — настоящие герои. Они исполнили с достоинством свой воинский долг и навсегда останутся в памяти своих боевых друзей, родных и близких, в истории Волгоградской области. Их подвиги будут служить примером для воспитания нашего молодого поколения. Вечная слава героям!

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»