







МУП «Водоканал Палласовского района» по представлению прокуратуры отменило приказ о взимания с граждан платы за ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, незаконно удерживаемые с граждан деньги возвращены, а должностное лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.

- Согласно законодательству, установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем или гарантирующим поставщиком без взимания платы с потребителя. Исключением являются случаи, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем, - пояснила Черединина.

Прокуроры выявили в ходе надзорной проверки, что руководителем МУП «Водоканал Палласовского района» утвержден приказ от 15.09.2022 № 177 «Об оказании услуг», в соответствии с которым с 1 ноября 2022 года с граждан взималась оплата за повторную опломбировку прибора учета (1472 руб.), установку и замену прибора учета (1632 руб.), регистрацию прибора учета (660 руб.).

Какую сумму вернуло МУП гражданам и сколько человек заплатили за опломбировку, не сообщается.



