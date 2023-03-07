Общество

В Волгоградской области на 1 тысячу женщин приходится 880 мужчин

Общество 07.03.2023 11:04
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07.03.2023 11:04



Волгоградстат опубликовал любопытные данные о женщинах региона в преддверии 8 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, так, на 1 октября 2021 года в Волгоградской области проживали 1330,4 тыс. женщин, что составляет 53,2% от общей численности населения региона.  

Что еще нужно знать о представительницах прекрасного пола Волгоградской области?

1041,2 тысяч женщин, или 78,3% – городские жительницы. На 1000 женщин в среднем приходится 880 мужчин. Средний возраст жительницы Волгоградской области – 45 лет.


Среди проживающих в регионе женщин 74,7% родили первого ребенка в возрасте от 20 до 29 лет. В 2022 году мамами стали 17453 женщины, подарившие жизнь 8559 девочкам и 9063 мальчикам.

В общей численности представительниц прекрасного пола Волгоградской области  54,4% находилось в трудоспособном возрасте. 

По данным Всероссийской переписи населения, 22,9% женщин имеют высшее образование, в том числе являются кадрами высшей квалификации, среднее профессиональное – 38,0%.

Из представительниц женского пола, указавших своё состояние в браке, 478,0 тыс. женщин находились в зарегистрированном браке и 46,5 тыс. – в незарегистрированном.

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