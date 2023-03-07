В Волгоградской области на 1 тысячу женщин приходится 880 мужчин





Волгоградстат опубликовал любопытные данные о женщинах региона в преддверии 8 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, так, на 1 октября 2021 года в Волгоградской области проживали 1330,4 тыс. женщин, что составляет 53,2% от общей численности населения региона.

Что еще нужно знать о представительницах прекрасного пола Волгоградской области?

1041,2 тысяч женщин, или 78,3% – городские жительницы. На 1000 женщин в среднем приходится 880 мужчин. Средний возраст жительницы Волгоградской области – 45 лет.