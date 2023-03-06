Скончался бывший настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане Георгий Лазарев









В Волгограде на 72-ом году жизни после продолжительной болезни скончался руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии, клирик храма Всех Святых на Мамаевом кургане протоиерей Георгий Лазарев.

- 17 лет батюшка посвятил военной службе. Этот период его жизни и предопределил его дальнейшее служение на поприще нивы Церковной – духовное окормление военнослужащих, - сообщает Волгоградская епархия РПЦ.

Отец Георгий родился 30 сентября 1951 года в селе Татьянино Костромской области. После школы окончил Костромской сельскохозяйственный институт по специальности агроном, потом работал преподавателем. Приехав в Волгоград, в 1999 году окончил дневное отделение Волгоградского епархиального духовного училища и нес послушание в Свято-Духовском мужском монастыре Волгограда. В сан протоиерея был возведен в апреле 2017 года.

Имеет многочисленные награды и благодарности за вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и правоохранительными органами и Вооруженными силами России.

- Батюшку хорошо знали и любили верующие Волгоградской епархии. Его неравнодушие, отеческая любовь, горячее желание помочь, укрепляющее пастырское слово откликались в сердцах людей. Сильный, мудрый, щедрый сердцем, любящий и любимый пастырь – таким помнят отца Георгия и священники, и миряне, - рассказали в епархии. - Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким почившего батюшки, прихожанам храма. Да упокоит Всемилостивый Господь душу новопреставленного протоиерея Георгия во Царствии Своем! Вечная память!

Фото: Секретарь митрополита Феодора / t.me



