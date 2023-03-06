Приставы арестовали у волгоградца новый iPhone вместо ржавого авто









У жителя Волгоградской области за долги изъяли и арестовали дорогой телефон, который мужчина имел неосторожность достать в присутствии судебных приставов. Как сообщили в ГУФССП России по региону, мужчина задолжал 12 тысяч рублей, но погашать задолженность не спешил.

- Гражданин регулярно нарушал правила дорожного движения, однако штрафы добровольно не оплачивал, - рассказали в управлении.

В собственности у гражданина был «ВАЗ-2106» 1996 года выпуска. Судебные приставы выехали по месту проживания должника, чтобы арестовать транспортное средство. Мужчина заявил приставам, что денег для оплаты задолженности у него нет. Он был не против того, чтобы арестовали его машину, так как она уже старая и ею давно никто не пользуется.

- В этот момент судебный пристав-исполнитель заметил в руках должника iPhone одной из последних моделей и принял решение арестовать и изъять его, а не машину, - сообщили в ГУФССП по региону. - Перспектива лишиться гаджета заставила гражданина уже на следующий день оплатить задолженность в полном объеме.



