Общество 04.03.2023 20:36
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04.03.2023 20:36
Для десяти гидроузлов Волжско-Камского каскада, в который входит Волжская ГЭС в Волгоградской области, определены режимы работы до 20 марта текущего года.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указания Росводресурсы РФ, с учетом прогнозируемого на март текущего года Росгидрометом притока в водохранилища в пределах, близких к норме, решено продлить до 20 марта включительно режимы работы, установленные 8 февраля текущего года.
Согласно этим указаниям, сбросные расходы Волжской ГЭС составляют 5100 ± 100 м³/с.
Помимо Волгоградского гидроузла также на прежнем уровне сохраняются сбросы следующих гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада: Шекснинского, Рыбинского, Нижегородского, Чебоксарского, Камского, Воткинского, Нижнекамского, Жигулевского и Саратовского.
Снижение притока воды прогнозируется в Иваньковском и Угличском водохранилищах, где изменены режимы работы.
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