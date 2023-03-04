







Для десяти гидроузлов Волжско-Камского каскада, в который входит Волжская ГЭС в Волгоградской области, определены режимы работы до 20 марта текущего года.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указания Росводресурсы РФ, с учетом прогнозируемого на март текущего года Росгидрометом притока в водохранилища в пределах, близких к норме, решено продлить до 20 марта включительно режимы работы, установленные 8 февраля текущего года.

Согласно этим указаниям, сбросные расходы Волжской ГЭС составляют 5100 ± 100 м³/с.

Помимо Волгоградского гидроузла также на прежнем уровне сохраняются сбросы следующих гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада: Шекснинского, Рыбинского, Нижегородского, Чебоксарского, Камского, Воткинского, Нижнекамского, Жигулевского и Саратовского.

Снижение притока воды прогнозируется в Иваньковском и Угличском водохранилищах, где изменены режимы работы.



