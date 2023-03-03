В Волгограде выбрали «Женщин года-2022»





В Волгограде 3 марта в канун Международного женского дня в детско-юношеском центре прошла шестая церемония награждения финалисток ежегодного конкурса «Женщина года». Из 40 финалистов победительницами стали 11 волгоградок. Их признали лучшими в номинациях «Деловая женщина», «Женщина-благотворитель», «Мать семейного очага», «Профессиональное мастерство», «Агроледи», «Спасибо доктор», «Сестра милосердия», «На службе Отечеству», «Творческая личность», «Мастерица-рукодельница».

Кроме того, специальными номинациями «Лучший председатель женсовета» и «Почётный член женского движения» были отмечены организаторы конкурса, в том числе руководитель общественной организации «Волгоградский областной союз женщин», заслуженный врач России Нина Черняева. Именно она уже много лет является идейным вдохновителем областного конкурса «Женщина года».

– Мы рады, что наш конкурс стал традиционным, – говорит Нина Черняева. – С его помощью мы показываем силу, любовь и счастье женщины, доказываем, что женщины могут всё. Это одновременно и прославление, и поддержка.





Добавим, что по традиции партнером мероприятия выступил ПСБ. Банк активно поддерживает инициативы, помогающие женщинам реализовать свой потенциал и развить компетенции в разных сферах. Например, три года назад ПСБ запустил социальный проект «Курс малого бизнеса» для военнослужащих в запасе и их супруг.

– Интересно, что волгоградки больше накапливают средства, чем тратят – общая сумма вкладов, открытых женщинами в ПСБ примерно на 10% выше, чем объем кредитов. И, конечно, в последние годы среди наших клиентов в Волгограде все больше женщин, которые открывают и эффективно развивают свой бизнес. Мы искренне радуемся их достижениям и очень гордимся причастностью банка к их успехам, – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

Справка. Конкурс «Женщина года» проводится в Волгоградской области с 2017 года, его организатором традиционно выступает общественная организация «Волгоградский областной союз женщин» при поддержке администрации Волгоградской области. Цель конкурса – отметить вклад в развитие нашего региона женщин, добившихся успехов в различных сферах общественной жизни.