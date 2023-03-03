Общество

В Волгограде выбрали «Женщин года-2022»

Общество 03.03.2023 19:11
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03.03.2023 19:11


В Волгограде 3 марта в канун Международного женского дня в детско-юношеском центре прошла шестая церемония награждения финалисток ежегодного конкурса «Женщина года». Из 40 финалистов победительницами стали 11 волгоградок. Их признали лучшими в номинациях «Деловая женщина», «Женщина-благотворитель», «Мать семейного очага», «Профессиональное мастерство», «Агроледи», «Спасибо доктор», «Сестра милосердия», «На службе Отечеству», «Творческая личность», «Мастерица-рукодельница». 

Кроме того, специальными номинациями «Лучший председатель женсовета» и «Почётный член женского движения» были отмечены организаторы конкурса, в том числе руководитель общественной организации «Волгоградский областной союз женщин», заслуженный врач России Нина Черняева. Именно она уже много лет является идейным вдохновителем областного конкурса «Женщина года».

Мы рады, что наш конкурс стал традиционным, – говорит Нина Черняева. – С его помощью мы показываем силу, любовь и счастье женщины, доказываем, что женщины могут всё. Это одновременно и прославление, и поддержка.


Добавим, что по традиции партнером мероприятия выступил ПСБ. Банк активно поддерживает инициативы, помогающие женщинам реализовать свой потенциал и развить компетенции в разных сферах. Например, три года назад ПСБ запустил социальный проект «Курс малого бизнеса» для военнослужащих в запасе и их супруг.  

Интересно, что волгоградки больше накапливают средства, чем тратят – общая сумма вкладов, открытых женщинами в ПСБ примерно на 10% выше, чем объем кредитов. И, конечно, в последние годы среди наших клиентов в Волгограде все больше женщин, которые открывают и эффективно развивают свой бизнес. Мы искренне радуемся их достижениям и очень гордимся причастностью банка к их успехам, – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

Справка. Конкурс «Женщина года» проводится в Волгоградской области с 2017 года, его организатором традиционно выступает общественная организация «Волгоградский областной союз женщин» при поддержке администрации Волгоградской области. Цель конкурса – отметить вклад в развитие нашего региона женщин, добившихся успехов в различных сферах общественной жизни.

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