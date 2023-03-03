В Волгограде 3 марта на Культбазу отправился первый теплоход

Общество 03.03.2023 08:17
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03.03.2023 08:17
Cегодня, 3 марта после длительного перерыва начал курсировать речной маршрут «Волгоград - Культбаза». Первый теплоход отправился от причала № 13 в 8 часов 15 минут, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Перед запуском маршрута были проверены состояние акватории и мест причаливания пассажирских судов на острове Сарпинский и оборудованы места безопасной посадки и высадки пассажиров на пристанях «Культбаза» и «Щучий проран».
До 23 марта теплоходы по маршруту «Волгоград - Культбаза» будут совершать по четыре рейса четыре раза в неделю - в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Время отправки на Сарпинский - в 08.15 и 15.30, обратно – 09.00, 16.00 от пристани «Щучий Проран» и 09.30, 16.40 от остановочной платформы «Культбаза».
Ближе к открытию дачного сезона и с ростом пассажиропотока количество рейсов будет постепенно увеличиваться. Как только позволит гидрологическая обстановка, речной транспорт выйдет и на другие маршруты, пояснили в мэрии.
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