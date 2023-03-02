На дорогах Волгограда установили 56 новых видеоловушек: список адресов

На дорогах Волгограда установили 56 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий, комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения уже запущены в рабочий режим.

Как отметили в ведомстве, по результатам работы системы в период с января по декабрь 2022 года зафиксировано 1358313 нарушения правил дорожного движения. Наибольшее число нарушений приходится на несоблюдение автолюбителями скоростного режима, заметную долю нарушений занимает проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и проезд по полосе для общественного транспорта.

Всего на дорогах региона функционируют 205 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. До конца года их количество планируется увеличить до 427 единиц.

Места размещения новых комплексов фотовидеофиксации в Волгограде: