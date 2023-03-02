Общество

На дорогах Волгограда установили 56 новых видеоловушек: список адресов

Общество 02.03.2023 14:08
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02.03.2023 14:08


На дорогах Волгограда установили 56 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий,  комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения уже запущены в рабочий режим. 

Как отметили в ведомстве, по результатам работы системы в период с января по декабрь 2022 года зафиксировано 1358313 нарушения правил дорожного движения. Наибольшее число нарушений приходится на несоблюдение автолюбителями скоростного режима, заметную долю нарушений занимает проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и проезд по полосе для общественного транспорта. 

Всего  на дорогах региона функционируют 205 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. До конца года их количество планируется увеличить до 427 единиц.

Места размещения новых комплексов фотовидеофиксации в Волгограде:

Дзержинский район

б-р 30-летия Победы, д 40
ул. Историческая, 138
ул. Историческая, 187
пр. Маршала Жукова, 77
пр. Маршала Жукова, 83
ул. Рокоссовского 72
ул. Историческая, 181А
пос. Гумрак, ул. Ленина напротив дома ул. Маршала Жукова 51Б
пр. Маршала Жукова, 106А (в центр)
пр. Маршала Жукова, 169 (в обратную сторону)
пр. Жукова д. 112 (в сторону ул. Землячки)
шоссе Авиаторов / пер. Таймырский
ул. Ангарская, д.137
ул. им. Землячки, д.40
пос. Гумрак, ул. Ленина/пер. Лесной
ул. Землячки, 80а

Тракторозаводский район

ул. им. Н. Отрады 15
3-я продольная магистраль, поворот на п.Селезневка
пос. Гэс, ул. Героев Тулы, д.9
ул. Шурухина - поворот на СНТ "Дзержинец"
пр-т Ленина, 203, в сторону Краснооктябрьского р-на
пр-т Ленина 203, в сторону Волжского
пр-т Ленина, д. 197Б, в сторону Волжского
пр-т Ленина д. 197Б, в сторону Краснооктябрьского района
ул. Александрова, д.94

Краснооктябрьский район

пр. Ленина, 114
пр-т им. В.И.Ленина, 73
пр. им. Ленина, 147
пр-т им. Ленина, 107
ул. Менделеева, д.222А
пр. Ленина, 114
ул. Лермонтова - ул. Геническая

Центральный район

наб. 62-ой Армии, 80 (в сторону Краснооктябрьского р-на)
ул. Невская, 18А
ул. Рокоссовского, 65
наб. 62-ой Армии, 80 (в сторону Ворошиловского р-на)
ул. Рокоссовского, 60 (в обратную сторону)
Набережная 62 Армии, Музей-панорама "Сталинградская битва"
ул. Набережная Им. 62 Армии
пр. им. Ленина - Аллея Героев
ул. Комсомольская, 55-11(со стороны ул. Пархоменко)
пр. им Ленина - ул. Глазкова
ул. Комсомольская, 55-11(со стороны ул. Мира)
ул. Рокоссовского, 54

Ворошиловский район

ул.Рабоче-Крестьянская 9Б
пересечение ул. Елецкая и ул. Кузнецкая
ул. Елецкая, д.9

Советский район

ул. Электролесовская, д.15
ул. Электролесовская д.45(направление из центра)
ул. Электролесовская, д.45 (направление в центр)
пр-т Университетский, 94

Кировский район

ул. им. Кирова, д.96
ул. Песчаная, д.50

Красноармейский район

ул. Довженко, д.6
ул. Лазоревая, у д.142 по ул. Луговая
ул. Лазоревая, д. 168.

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