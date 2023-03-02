Где в Волгограде сдать пластик: публикуем адреса и телефоны

Контейнеры и одноразовая посуда, бутылки и флаконы из-под косметики, пищевая пленка и ворох пакетов – вот лишь малая доля отходов, ежедневно попадающих в мусорные баки. Как правильно рассортировать и куда сдать горы пластика в Волгограде, узнали корреспонденты ИА «Высота102».

Что сдают?

В последние годы темой раздельного сбора мусора интересуется все больше горожан. Однако, по мнению приемщиков вторсырья, говорить о выходе на принципиально новый уровень пока еще слишком рано.

– Еще пять лет назад я и сам выкидывал весь пластик вместе с общим мусором, – вспоминает руководитель АНО Центр по решению экологических проблем и сохранения природного потенциала «Чистое будущее» Владимир Садовников. – Сейчас же мы пропагандируем идею раздельного сбора мусора и объясняем, сколько новых продуктов можно сделать из переработанного пластика – от упаковки до тротуарной плитки!

Расцвет идеи о «второй жизни» пластика, отмечают сразу в нескольких пунктах приема, пришелся на 2021-й год. В разгар пандемии многие жители поняли, что сортировка мусора полезна не только для экологии, но и для собственного кошелька.

– Лучше всего вторсырье сдавали в 2021-м. В прошлом году мы, скорее, ощущали отголоски того пика. Сейчас количество сдаваемых людьми отходов значительно уменьшилось. В среднем горожане сдают всего 1% от общего объема переработанного сырья, – рассказывает руководитель компании «Юг-Вторсырье» Дмитрий Барт. – Но этому есть логическое объяснение. Даже если полностью загрузить машину пластиком, сумма выйдет небольшой – в районе 600 рублей. Но при этом человек потратит бензин и время. Такая перспектива устраивает далеко не всех.

Так что же чаще всего сдают на переработку? По словам специалистов, самым ходовым «товаром» становятся стрейч пленка, флаконы и канистры из-под бытовой химии, пакеты и бутылки.

– В сентябре 2020 года на парковке ТРЦ установили контейнер с 4 окнами: пластиковые бутылки, пластиковые крышки, алюминиевые банки и батарейки. За это время мы отправили на переработку, в том числе на Волгоградский завод утилизации, более 8 000 кг сырья, – рассказали в ТРЦ «Акварель». – В соцсетях появлялись просьбы о расширении сервиса. Мы собрали все отзывы и провели опрос о том, что ещё стоит принимать на переработку. По итогу в этом году мы планируем перезапустить проект под новым названием «Зелёная точка» и открыть дополнительные контейнеры для пластиковых карт, чеков, блистеров и одежды. Уже к лету волгоградцы смогут сдать 8 видов вторсырья.

Как правильно сдавать?

В первую очередь волгоградцам советуют рассортировать отходы по категориям и уточнить, все ли из них принимают в выбранном пункте приема.

- 1 категория. Бутылки из-под воды, газированных напитков, сока и молока.

- 2 категория. Упаковки от шампуня, геля для душа, моющих средств.

- 3 категория. Контейнеры и пленка для пищевых продуктов.

- 4 категория. Пластиковые пакеты, бутылки от моющих средств.

- 5 категория. Контейнеры для пищевых продуктов, многоразовая пластиковая посуда, лотки в холодильниках.

- 6 категория. Лотки и контейнеры для пищевых продуктов, одноразовая посуда, стаканчики из-под йогуртов, упаковки для яиц, пенопласт.

- 7 категория. Бутылки для кулеров и детские бутылочки.





Перед сдачей вторсырья приобщившихся к экокультуре горожан просят ополоснуть флаконы, удалить термоусадочную пленку, убрать из крышек вкладыши и картонные вставки, фольгу и наклейки.

Где сдать?

Контейнеры для бумаги и пластика все чаще появляются в волгоградских парках и современных жилых комплексах. Пакет с пакетами жители могут оставить и в пунктах, работающих рядом с торговыми центрами – ТРЦ Парк Хаус и «Акварель».

Собранный пластик в Волгограде можно сдать по адресам (в некоторых можно выручить за него символическую сумму):

- «ПресКартон». Тракторозаводский район, улица Переяславская, 20б. Телефон – 8-905-394-59-24.

- «Юг-Вторсырье». Краснооктябрьский район, улица Былинная, 44. Телефон – 8-960-867-90-07.

- АНО «Чистое будущее». Дзержинский район, улица Джаныбековская, 2б. Телефон – 8-960-885-72-72.

- «РостПолиПласт». Дзержинский район, проезд Тунисский, 3. Телефон – 8 (8442)51-56-81.

- АНО «Чистое будущее». Центральный район, улица Пархоменко, 5. Телефон – 8-960-885-72-72

- «Волгоплас». Красноармейский район, улица 40 лет ВЛКСМ, 98. Телефон – 8-937-533-30-53.

Подготовила Виктория Чумакова

