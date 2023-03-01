Волгограде 1 марта губернатор региона Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства новой школы-тысячника в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, новое учреждение на ул. Кузнецкой начнет работу уже 1 сентября текущего года.

– Все работы идут в плановом порядке. Мы рассчитываем, чтобы дети пошли в эту школу 1 сентября 2023 года, — сказал Андрей Бочаров в ходе инспекции.

Особое внимание, по мнению губернатора, в ходе реализации проекта должно быть уделено транспортной и пешеходной доступности.

– Школа находится в уже сложившемся застроенном микрорайоне и это требует принятия дополнительных решений, – сказал Андрей Бочаров. – Данный проблемный вопрос связан практически со всем Ворошиловским районом. Территории, которые были предусмотрены для развития общественных пространств, отданы в 1990-е-2000-е годы под застройку жилых домов без учета парковочных мест, широких проездов. Застроили все, что можно. Нам приходится находить решения.

По информации администрации Волгограда, 90% запланированных работ на объекте сегодня уже выполнено. В настоящее время рабочие завершают отделку внутренних помещений, монтируют оборудование. С наступлением теплой и сухой погоды в Волгограде на ул. Кузнецкой уложат спецпокрытие в спортивной зоне, смонтируют поливочный водопровод и высадят деревья.