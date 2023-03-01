Проверку систем оповещения, которую планировали провести в Волгоградской области 1 марта с 10.00 до 11.00, отменили. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по обеспечению жизнедеятельности Волгоградской области, мероприятие перенесли на более поздний срок, какой именно – не уточняется.

Напомним, в эфирах теле- и радиоканалов сегодня должен был прозвучать сигнал учебной тревоги. Также в проверке систем оповещения должны были задействовать громкоговорители.

Власти просили жителей региона не пугаться и спокойно отнестись к плановой проверке региональных систем готовности к реагированию на ЧС природного и техногенного характера.