В Волгоградской области 1 марта прозвучит сигнал учебной тревоги

Общество 01.03.2023 07:53
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01.03.2023 07:53
Сегодня, 1 марта в Волгоградской области пройдет очередная плановая проверка системы оповещения населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, сигнал электросирен прозвучит с 10 до 11 часов на теле и радиоканалах, также будут задействованы громкоговорители.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и напоминают им, что мероприятие носит плановый характер и проводится в учебных целях для отработки своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Напомним, недавно из-за взлома радиостанций жителей региона уже дважды пугали сообщениями о воздушной тревоге, которые оказались ложными.
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