Общество 28.02.2023 20:01
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28.02.2023 20:01
Сотрудники ГУ ФССП России по Волгоградской области совместно с госавтоинспекторами за неделю остановили более 200 автомобилей на постах ДПС, разыскивая должников-водителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, владельцы 18 из них оказались должниками по исполнительным производствам. Общая сумма долга превысила 2 млн рублей.
6 транспортных средств было изъято, остальные автовладельцы на месте оплатили имевшуюся задолженность, и тем самым избежали дальнейших мер принудительного исполнения. Так, один из водителей не оплатил 18 штрафов ГИБДД на сумму 13,3 тыс. рублей. Водитель не захотел расставаться с автомобилем и на месте погасил всю задолженность.
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