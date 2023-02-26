Атлантический циклон принесет в Волгоградскую область осадки и штормовой ветер до 22 метров в секунду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, непогода будет бушевать в регионе 26 и 27 февраля.

— В предстоящие двое суток в Крыму, Ростовской и Волгоградской областях атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и мокрого снега с гололедными явлениями и порывистым ветром до 17-22 м/с, — сообщают синоптики.

Уточняется, что новый глубокий атлантический циклон вышел из акватории Норвежского моря. Сегодня в Волгограде, по прогнозам сервиса Gismeteo, дождь при +4 градусах днем.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»