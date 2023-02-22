Общество

Обладмин: пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует с 1 апреля

Общество 22.02.2023 15:34
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22.02.2023 15:34


Постановление об установлении периода пожароопасного сезона в 2023 году подписал исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, стартует сезон уже с 1 апреля. 

Согласно постановлению, действовать пожароопасный сезон будет до 31 октября включительно. 

Одновременно с этим на сайте администрации Волгоградской области 22 февраля опубликовали еще одно постановление о мерах по усилению охраны лесов от пожаров в 2023 году. Данным документом ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендовано проверить боеготовность всех средств и принять необходимые меры по обеспечению их участия в борьбе с возникающими пожарами. Также чрезвычайное ведомство будет принимать участие совместно с Облкомприроды в расследовании причин природных пожаров. В этой работе будут принимать участие сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. 

До 1 апреля в регионе должны провести работу по созданию противопожарных барьеров и защитных полос вокруг населенных пунктов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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