В центре Волгограда пройдет патриотический митинг-концерт

Общество 21.02.2023 17:35
0
21.02.2023 17:35
Митинг-концерт, посвященный защитникам Отечества, пройдет 22 февраля на верхней террасе Центральном набережной Волгограда.
Как сообщили в администрации Волгоградской области, участниками этого праздничного мероприятия станут военнослужащие, в том числе участники СВО, волонтеры и активисты, работающие на новых территориях в рамках гуманитарных миссий, врачи, поэты и артисты.
- Во время концерта к зрителям с приветственными словами обратятся военнослужащие – участники СВО, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, Общероссийского народного фронта, - рассказали в обладмине.
На митинге-концерте выступят и творческие коллективы, среди которых солисты МУК «Волгоградконцерт», хор Волгоградского кадетского корпуса СК РФ им. Ф.Ф. Слипченко, ансамблей «Музакадемия» и ГУ МВД России.
Начало мероприятия в 15:00.
В связи с проведением этого мероприятия с 07:00 до 16:00 22 февраля будет введен пешеходный режим на участке ул. Чуйкова от ул. Комсомольской до ул. Володарского.
Без еды не оставят: волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собак21.02.2023 20:22
Общество 21.02.2023 20:22
На ремонт иномарок волгоградских чиновников и депутатов выделили 5 млн рублей21.02.2023 19:04
Общество 21.02.2023 19:04
Опубликована программа проводов зимы в ЦПКиО и в районах Волгограда21.02.2023 17:25
Общество 21.02.2023 17:25
Близким погибших на Украине военных передали ордена Мужества в Волгоградской области21.02.2023 17:25
Общество 21.02.2023 17:25
В центре Волгограде на 9 часов 22 февраля введут пешеходный режим21.02.2023 16:59
Общество 21.02.2023 16:59
Мэрия подвела итоги голосования по благоустройству в Волгограде21.02.2023 16:51
Общество 21.02.2023 16:51
В Волгограде оцепили территорию ЦПКиО21.02.2023 15:45
Общество 21.02.2023 15:45
Проезд в общественном транспорте Волгограда временно подешевеет с 1 марта21.02.2023 15:35
Общество 21.02.2023 15:35
Расписание пригородных поездов изменится 23-25 февраля в Волгоградской области21.02.2023 15:35
Общество 21.02.2023 15:35
В Волгограде участникам СВО вручили государственные награды21.02.2023 14:18
Общество 21.02.2023 14:18
Для участников СВО введут двухнедельный отпуск каждые полгода21.02.2023 13:29
Общество 21.02.2023 13:29
Движение осложнено: в Волгограде образовались пробки из-за снегопада21.02.2023 11:50
Общество 21.02.2023 11:50
В Волгограде объявили сбор вещей для семей, проживающих в ЛНР и ДНР21.02.2023 10:55
Общество 21.02.2023 10:55
Водителей предупреждают об опасности на трассах в Волгоградской области21.02.2023 10:18
Общество 21.02.2023 10:18
Житель Камышина Александр Чекан погиб на СВО21.02.2023 07:59
Общество 21.02.2023 07:59