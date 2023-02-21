В центре Волгограда пройдет патриотический митинг-концерт









Митинг-концерт, посвященный защитникам Отечества, пройдет 22 февраля на верхней террасе Центральном набережной Волгограда.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, участниками этого праздничного мероприятия станут военнослужащие, в том числе участники СВО, волонтеры и активисты, работающие на новых территориях в рамках гуманитарных миссий, врачи, поэты и артисты.

- Во время концерта к зрителям с приветственными словами обратятся военнослужащие – участники СВО, представители ветеранских организаций, патриотических объединений, Общероссийского народного фронта, - рассказали в обладмине.

На митинге-концерте выступят и творческие коллективы, среди которых солисты МУК «Волгоградконцерт», хор Волгоградского кадетского корпуса СК РФ им. Ф.Ф. Слипченко, ансамблей «Музакадемия» и ГУ МВД России.

Начало мероприятия в 15:00.

В связи с проведением этого мероприятия с 07:00 до 16:00 22 февраля будет введен пешеходный режим на участке ул. Чуйкова от ул. Комсомольской до ул. Володарского.



