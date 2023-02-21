В центре Волгограде на 9 часов 22 февраля введут пешеходный режим









В Волгограде 22 февраля на девять часов будет перекрыт для движения автотранспорта проезд по Центральной набережной.

- На время подготовки и проведения общественно-массового мероприятия с 07.00 до 16.00 22 февраля 2023 г. на участке ул. Чуйкова от ул. Комсомольской до ул. Володарского вводится пешеходный режим, - сообщили в мэрии.

Известно, что 22 февраля в московских «Лужниках» состоится митинг-концерт в поддержку российских военных. Аналогичные мероприятия запланированы и в других городах РФ.



