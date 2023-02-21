Общество

В Волгограде объявили сбор вещей для семей, проживающих в ЛНР и ДНР

Общество 21.02.2023 10:55
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21.02.2023 10:55


Уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике Инна Швенк обратилась к волгоградскому омбудсмену Евгению Ковшикову с просьбой оказать содействие гуманитарной помощи для жителей ЛНР. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском отделении  Детского фонда, особенно семьям, проживающим сегодня в ЛНР и ДНР нужна одежда и элементарные бытовые принадлежности. Многие люди остались без жилья и какого-либо имущества.

Волгоградское отделение РДФ, в состав правления которого входит уполномоченный по правам ребенка в регионе, незамедлительно откликнулось на призыв о помощи жителей нового субъекта России и организовало пункт приема благотворительной помощи, – сообщила председатель реготделения благотворительной организации Ирина Соловьева.Детский фонд в Волгоградской области уже год является координатором сбора денежных средств в пользу жителей Донбасса. За это время большое количество неравнодушных жителей области, а также коллективов предприятий и учреждений, оказали посильную помощь нашим соотечественникам. Все собранные средства мы оперативно направляем на решение важных задач, связанных с поддержкой семей из Донбасса. Уверена, что и сейчас наши земляки проявят заботу о своих согражданах, в том числе самых юных.

Примерный перечень необходимых вещей:

  • теплая детская одежда и обувь;
  • постельные принадлежности, полотенца;
  • бытовая химия,
  • средства личной гигиены,
  • канцелярские принадлежности и др.

Важно, что все товары должны быть новыми. Прием гуманитарной помощи осуществляется по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 43 (Волгоградское отделение РДФ). Телефон для справок: (8442) 23-66-07, 23-90-42.

Волгоградское отделение Детского фонда также продолжает сбор денежных средств гражданам, пострадавшим в результате событий, происходящих на территории ДНР/ ЛНР/ Украины, а также лицам, привлеченным в связи с вышеуказанными событиями.

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