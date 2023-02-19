



Администрация Волгограда ищет подрядчика для уборки нескольких стихийных свалок в Дзержинском районе, одна из которых находится на северо-западном склоне Мамаева кургана.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет 1 662 600 рублей. Победителю электронного аукциона предстоит убрать пять мест несанкционированного размещения отходов общим объемом 978 куб.м.

В этом списке находится свалка на территории северо-западного склона Мамаева кургана, которая образовалась, как указано в документах закупки, «на месте соединения войск 21-й и 62-й армии в Дзержинском районе города Волгограда». Объем накопившегося здесь мусора указан в размере 150 куб.м.

Самая большая загрязненная территория находится в промзоне Дзержинского района в 115 метрах юго-западнее здания по адресу: ул. Краснополянская, 53б. По этому адресу, как показывает сервис Яндекс.Карты, находится известная в Волгограде компания, специализирующаяся на производстве тротуарной плитки. Здесь объем убираемого мусора заявлен в размере 300 куб.м.

Еще две свалки общим объемом 448 куб.м. находятся на территории рабочего поселка Гумрак. Из них одна расположена на улице Железнодорожная.

Последняя свалка обозначена в 60 метрах южнее здания, расположенного по ул. Бурейская, 1в в поселке Ангарский. С этого места планируется вывезти 80 куб.м. отходов.

Очистить эти территории подрядчик должен будет за 30 дней с момента заключения контракта.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»