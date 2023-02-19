«Что за бахи?»: жители Котово обсуждают серию ночных хлопков









Жители Котово Волгоградской области встревожились, услышав минувшей ночью серию хлопков в разных частях города. Как сообщает ИА «Высота 102», возможное происхождение этих звуков котовчане активно обсуждают в местных пабликах.

Так, в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово» сообщается, что хлопки прозвучали 18 февраля около 23:00. Громкие звуки, похожие на взрывы, слышали на ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе МФЦ, на ул. Коммунистическая, 86 и в старом Котово.

Первые сообщения в соцсетях о хлопках стали появляться около полуночи.

- Что за бахи, уже второй громкий хлопок? – интересуется Евгений.

- Очень громкие! – утверждает еще один котовчанин.

Некоторые местные жители уверены, что горожан взбудоражили звуки салюта. Однако к этой версии склоняются не все, так как хлопки были слышны на очень больших расстояниях друг от друга.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких происшествий в городе Котово, связанного с хлопками, не зарегистрировано.

- У нас таких вызовов не было, - сообщили в региональном МЧС.