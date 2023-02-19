«Что за бахи?»: жители Котово обсуждают серию ночных хлопков

Общество 19.02.2023 09:04
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19.02.2023 09:04
Жители Котово Волгоградской области встревожились, услышав минувшей ночью серию хлопков в разных частях города. Как сообщает ИА «Высота 102», возможное происхождение этих звуков котовчане активно обсуждают в местных пабликах.
Так, в Telegram-канале «Общественный контроль города Котово» сообщается, что хлопки прозвучали 18 февраля около 23:00. Громкие звуки, похожие на взрывы, слышали на ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе МФЦ, на ул. Коммунистическая, 86 и в старом Котово.
Первые сообщения в соцсетях о хлопках стали появляться около полуночи.
- Что за бахи, уже второй громкий хлопок? – интересуется Евгений.
- Очень громкие! – утверждает еще один котовчанин.
Некоторые местные жители уверены, что горожан взбудоражили звуки салюта. Однако к этой версии склоняются не все, так как хлопки были слышны на очень больших расстояниях друг от друга.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких происшествий в городе Котово, связанного с хлопками, не зарегистрировано.
- У нас таких вызовов не было, - сообщили в региональном МЧС.
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