Общество

В Волгограде нашли подрядчика для строительства новой улицы за 379 млн рублей

Общество 18.02.2023 13:30
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18.02.2023 13:30



Муниципальное предприятие построит в Советском районе Волгограда новую улицу протяженностью 400 метров за 379,7 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, победитель электронного аукциона определен 17 февраля. Сумма контракта не изменилась и равна первоначальной, которая заявлялась при объявлении закупки.
Подрядной организации предстоит построить магистральную улицу районного значения №3 от автомобильной дороги по улице №10 в микрорайоне Родниковая долина. 
- Единственным участником электронного аукциона, проведенного накануне, стало муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района г. Волгограда». В соответствии с федеральным законодательством после проверки поданных участником закупки документов с предприятием в установленные сроки будет заключен муниципальный контракт, - уточнили в администрации Волгограда.
Возведение новой дороги организовано в рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».
Согласно техническому заданию, подрядчик проведет работы по очистке территории, формированию щебеночно-песчаного основания и возведению 400-метрового участка автомобильной дороги, который протянется от ул. №10 до границы застраиваемого участка жилого микрорайона. Также проектом предусмотрено устройство системы ливневой канализации и других коммуникаций, строительство линии наружного освещения, тротуара, парковочных карманов. На завершающем этапе вдоль дороги будут высажены газонная трава и зеленые насаждения.
Жители Родниковой долины со строительством этой дороги получат возможность комфортного передвижения в границах развивающегося микрорайона. 
Напомним, что МУП «ДСЭР Советского района г. Волгограда» в 2020 построило четырехполосную дорогу, продолжающую ул. Электролесовскую в Советском районе. В 2021-22 годах силами предприятия было построено еще несколько объектов в южной части Волгограда. Сейчас предприятие ведет строительство второй очереди автодороги по Первой продольной магистрали в Кировском районе, которая станет полноценным дублером Второй продольной магистрали и позволит разгрузить проспект Университетский и улицу 64-й Армии.
 

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