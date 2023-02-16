



Автомобиль остается самым популярным способом добираться на работу в Южном федеральном округе, им пользуются 42% жителей. Четверть южан (24%) живет недалеко от работы и доходят до нее пешком. Общественным транспортом пользуются 18%. 7% вообще никуда не выходят и работают из дома. На такси до работы добираются 2% опрошенных. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

30% опрошенных тратят на дорогу от дома до работы не более 15 минут, еще 39% - от 15 минут до получаса. У пятой части респондентов (21%) на это уходит от 30 минут до часа.

Графиком и маршрутами движения транспорта в их населенном пункте удовлетворены 40% респондентов (26% скорее, 14% полностью). При этом 39% не удовлетворены (18% скорее, 21% полностью). 21% затруднились с ответом на этот вопрос.

36% устраивает качество подвижного состава общественного транспорта в их населенном пункте (22% скорее, 14% полностью). 47% это качество не устраивает (27% скорее, 12% полностью). 16% затруднились ответить.

Стоимость проезда в общественном транспорте в их населенном пункте удовлетворяет 36% опрошенных (24% скорее, 12% полностью). Не удовлетворены транспортными тарифами 39% (25% скорее, 14% полностью). Еще 26% затруднились с ответом.

29% тратят на транспортные расходы (включая бензин, если ездят на своем автомобиле) не более 1000 рублей в месяц. Еще 35% оценили свои затраты на эти цели в 1-3 тысячи, у 24% уходит 3-5 тысяч в месяц, у 11% - 5-10 тысяч рублей и у 1% свыше 10 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проведен «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 2-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1520 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.